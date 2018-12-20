В Чувашии осудили насильника подростка

Чебоксары, , 11:18 — REGNUM В Чувашии вступил в силу обвинительный приговор по уголовному делу об изнасилования 13-летней девочки. Перед судом предстал 34-летний мужчина, защита обжаловала обвинительный приговор, «указывая на добровольный характер вступления потерпевшей в половые отношения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Уголовное дело расследовало следственное управление СКР по Чувашии. Следствием и судом было установлено, что вечером 27 мая 2018 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в одном из сельских населенных пунктов, изнасиловал 13-летнюю девочку, а также совершил в отношении нее действия сексуального характера.

«Злоумышленник воспользовался тем, что все находившиеся в доме взрослые, в том числе и приехавшая в гости знакомая со своей 13-летней дочерью, спали», — отмечали ранее в СУ СКР по Чувашии.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

«Не согласившись с данным приговором о признании виновным осужденного по указанной квалификации, сторона защиты обжаловала его, указывая на добровольный характер вступление потерпевшей в половые отношения», — говорят в надзорном ведомстве.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии по результатам апелляционного рассмотрения согласилась с мнением представителя прокуратуры «о правильной квалификации действий осуждённого и справедливости назначенного ему наказания». Приговор вступил в законную силу.