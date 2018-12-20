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Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Происшествия

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются

Псков, 20 декабря 2018, 11:14 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Палкинском районе Псковской области пострадали семь человек, в том числе трое детей, сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 декабря около 21:00 мск на 309-км автодороги Санкт-Петербург — Невель. Женщина-водитель легковушки Hyundai не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с микроавтобусом Renault Master.

В результате трое детей, находившиеся в легковом автомобиле, были госпитализированы в больницу. Медицинская помощь также оказана водителю и троим пассажирам микроавтобуса. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 декабря в Псковской области произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, который вез студентов СПбГУ и сопровождающих в Пушкинские горы. В этот момент в салоне автобуса находились 17 человек, девять из них пострадали.

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