«Волга» оставила без газа более 600 абонентов в Дагестане

Махачкала, , 11:15 — REGNUM Жители трёх сел Табасаранского района Дагестана — более 600 человек — остались без газа. Отключение произошло в результате наезда на газовую трубу автомобиля «Волга», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Авария случилась в ночь на 20 декабря, восстановительные работы были начаты уже в девять часов утра. Газ жителям сел Гелин-Батан, Марага и Хили-Тенджик планируется подать к 18:00. Также отмечается, что виновник аварии и его автомобиль доставлены в отдел полиции Табасаранского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года авария на газопроводе в Хасавюртовском районе Дагестана оставила без газа 14 селений — почти 5,5 тыс. абонентов. Причиной происшествия стала утечка газа на сварном шве надземного газопровода высокого давления в селе Цияб-Ичичали.

Месяцем ранее всё в том же Хасавюртовском районе была прекращена подача газа в шести населенных пунктах из-за проводимых ремонтно-восстановительных работ по устранению утечки на газопроводе.

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