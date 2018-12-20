В Петербурге врач изнасиловал трех пациенток, отходивших от наркоза

Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В одном из медицинских центров Санкт-Петербурга врач-реаниматолог, по версии следствия, совершил сексуальное насилие в отношении трех пациенток, находившихся в беспомощном состоянии после общего наркоза и операций, в том числе несовершеннолетних. Маньяк в белом халате задержан, ему предъявлено обвинение.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, тревогу забила жительница города Тосно, рассказавшая о развратных действиях медика в отношении своей 15-летней дочери, совершенных днем 19 декабря в помещении медицинского центра на Старо-Петергофском проспекте в Адмиралтейском районе.

Полицейские задержали 58-летнего сотрудника медучреждения. Позже стало известно, что жертв извращенца в этот день было несколько.

Как рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, подозреваемый воспользовался беспомощным состоянием сразу трех пациенток — 1997, 2001 и 2002 годов рождения, находившихся в палате после проведенных им операций под общим наркозом.

По версии следствия, мужчина «поочередно совершил в отношении двух потерпевших насильственные действия сексуального характера, а другую изнасиловал».

После задержания злоумышленнику стало плохо, он помещен в медицинское учреждение, где находится под охраной.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера». Задержанному будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.