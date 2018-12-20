В Тульской области в ДТП с «Газелью» погибли три человека

Тула, , 10:57 — REGNUM В Тульской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовой «Газели» и легковушки Renault Megan погибли три человека, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло в ночь на 20 декабря в Павловском районе на 24-м км федеральной трассы «Крым». В результате лобового столкновения погибли водитель и два пассажира легковушки, водитель «Газели» был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, по одной из версий, авария произошла из-за того, что водитель одного из транспортных средств уснул за рулем.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Тульской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали шесть человек. Инцидент произошел на 21-м км автодороги Тула — Новомосковск.

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