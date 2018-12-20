Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты заведено в Ульяновске

Ульяновск, , 10:32 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с невыплатой заработной платы ряду сотрудников компании «Базис Гарант». Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствие полагает, что с декабря 2017 года по октябрь 2018 года руководство организации, находящейся в Ульяновске, не выплачивало заработную плату своим сотрудникам.

«От противоправных действий руководителей предприятия пострадали 11 человек, сумма задолженности по заработной плате составила более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признака преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ УК РФ («Невыплата заработной платы»). Обстоятельства устанавливаются. Изъята необходимая бухгалтерская, кадровая и уставная документация, решается вопрос о назначении соответствующих экспертных исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе долги по зарплате возросли. В октябре по сравнению с сентябрём они выросли почти на 36% и достигли около 257 млн рублей. Наибольшие долги накопили два региона: Татария, где работникам задолжали 74,92 млн рублей, и Кировская область, где долги составили 53 млн рублей. В группе антилидеров также Башкирия (25,8 млн рублей) и Чувашия (21,9 млн рублей).

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