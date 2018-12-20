Транспортный самолет ВВС США потерял парашют, пролетая над Японией

Токио, , 10:17 — REGNUM В ходе учений по десантированию техники и грузов в воздушном пространстве Японии американские военнослужащие уронили с борта транспортного самолета С-130 Hercules парашют, передает 20 декабря телеканал NHK.

Отмечается, что парашют упал на территории, прилегающей к полигону Фудзи-Санроку на острове Хонсю. В настоящее время специалисты японского военного ведомства пытаются выяснить, не был ли закреплен на парашюте какой-либо военный груз. Напомним, инцидент с военной авиацией США в Японии уже далеко не первый.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр обороны Японии Ицунори Онодэру заявил, что после взлета истребителя F-16 с авиабазы ВВС США в Мисава в префектуре Аомори (Япония) у самолета загорелся двигатель, поэтому пилот был вынужден сбросить топливный бак в местное озеро Огаваро.

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