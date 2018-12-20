ВСУ выпустили по территории ДНР почти 300 снарядов — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:15 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 20 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 20 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В общей сложности по населённым пунктам ДНР была выпущена 291 единица снарядов.

Наиболее напряжённая ситуация сложилась на донецком направлении — боевики ВСУ выпустили двенадцать мин из 120-мм миномётов, пять раз применили вооружение БМП, использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении киевские силовики выпустили 58 гранат из АГС, 12 гранат из гранатомётов РПГ и СПГ, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На горловском направлении зафиксировано однократное применение вооружения БМБ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, поселок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что действия украинских военных не привели к разрушениям и гибели людей.

Напомним, сутками ранее по территории ДНР ВСУ выпустили 110 единиц боеприпасов.

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Напомним, ранее, во время встречи в Минске, представители украинской стороны сорвали предложение представителей ДНР ввести рождественское перемирие с 22 декабря. Следующая попытка согласовать введение перемирия запланирована на 27 декабря.

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