На химическом заводе в Бельгии произошел пожар

Брюссель, , 09:49 — REGNUM В промышленной зоне бельгийского города Варегем произошел пожар на химическом предприятии. Об этом сообщает портал HLN.

Речь идет об опасном производстве, поэтому городские власти призвали жителей закрыть окна и двери и не приближаться к объекту. Уточняется, что пламенем охвачен производственный объект компании Matco.

Работу пожарных затрудняет хранение на предприятии опасных веществ, сообщает издание Nieuwsblad. Так, из информации на сайте Matco следует, что предприятие выпускает продукцию для текстильной, клеевой и химической промышленности, химикаты и различные смеси, а также работает с опасными и неопасными отходами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на одной из фабрик в китайской провинции Хэбэй произошел взрыв химических веществ. Погибли 23 человека. Полиция задержала 15 представителей компании, владеющей предприятием.

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