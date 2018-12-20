В Индонезии обнаружили останки 45 человек спустя 14 лет

Банда-Аче, Индонезия, , 09:46 — REGNUM В общей сложности 45 останков, предположительно, относящиеся к жертвам цунами, обрушившегося на индонезийскую провинцию Аче 14 лет назад, были обнаружены в одной из ям в округе Байтуссалам, сообщает Antaranews.

Житель Аче Мухаммад Яхья Таухид, обнаруживший останки, заявил об этой страшной находке. Он пояснил, что раньше на этом месте собирали урожай. По его словам, после землетрясения и цунами, обрушившегося на Аче в декабре 2004 года, это место опустело.

Глава агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Аче Теуку Ахмад Дадек сообщил, что, согласно полученным данным, обнаруженное место не является местом массового захоронения жертв цунами 2004 года.

Известно также, что шесть погибших были идентифицированы по личным вещам. Среди погибших 14 лет назад были найдены останки жены нынешнего главы по связям с общественностью города Банда-Аче.

Напомним, крупнейшее землетрясение магнитудой 9,3 произошло в Индийском океане возле индонезийского острова Суматра 26 декабря 2004 года. Последующее за ним спустя 15 минут цунами достигло берегов Индонезии, Таиланда, Индии и ряда других стран. По разным оценкам, погибло от 250 до 300 тысяч человек.