На газоперерабатывающем заводе в Казахстане произошел взрыв газа

Тараз, Казахстан, , 09:30 — REGNUM На газоперерабатывающем заводе в Джамбульской области Казахстана произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого пострадали два человека, сообщили 20 декабря в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Происшествие произошло 20 декабря в 8:27 по времени Астаны (4:27 по Москве) на территории ТОО «Амангелдинский ГПЗ» в Джамбульском районе Джамбульской области.

При запуске печи для нагрева нефти произошел взрыв газовоздушной смеси в дымоходной трубе и возгорание нефтяных отложений в трубе. В результате ожоги получили два контролера измерительных приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на металлургическом заводе «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области Казахстана во время испытаний произошел разрыв азотопровода. Испытания проводились в рамках восстановительных работ, связанных с повреждением трубопровода в ноябре.

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