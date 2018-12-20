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На газоперерабатывающем заводе в Казахстане произошел взрыв газа

Происшествия

При запуске печи для нагрева нефти произошел взрыв газовоздушной смеси

Тараз, Казахстан, 20 декабря 2018, 09:30 — REGNUM  На газоперерабатывающем заводе в Джамбульской области Казахстана произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого пострадали два человека, сообщили 20 декабря в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Происшествие произошло 20 декабря в 8:27 по времени Астаны (4:27 по Москве) на территории ТОО «Амангелдинский ГПЗ» в Джамбульском районе Джамбульской области.

При запуске печи для нагрева нефти произошел взрыв газовоздушной смеси в дымоходной трубе и возгорание нефтяных отложений в трубе. В результате ожоги получили два контролера измерительных приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на металлургическом заводе «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области Казахстана во время испытаний произошел разрыв азотопровода. Испытания проводились в рамках восстановительных работ, связанных с повреждением трубопровода в ноябре.

Читайте ранее в этом сюжете: На заводе «АрселорМиттал Темиртау» произошел разрыв азотопровода

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