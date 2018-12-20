Власти Кузбасса помогут семье скончавшегося на детском утреннике артиста

Кемерово, , 09:06 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил оказать семье скончавшегося на новогоднем утреннике в детском саду артиста Валерия Титенко необходимую помощь.

Напомним, 18 декабря на новогоднем утреннике в одном из детских садов Кемерова мужчине в костюме Деда Мороза стало плохо. Он скончался до приезда скорой помощи.

Им оказался 67-летний заслуженный артист России, член Союза театральных деятелей России Валерий Титенко. Титенко с 1986 года служил в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва. В 1994 году артисту присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

«Уход талантливого, творческого человека, полного новых идей и нереализованных планов, — это большая утрата для культуры Кузбасса. Светлая память о Валерии Федоровиче навсегда сохранится в сердцах поклонников его таланта, всех, кто знал этого замечательного человека», — говорится в телеграмме соболезнования за подписью губернатора Кузбасса.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, Валерий Титенко был ведущим артистом театра. В его репертуаре и классическая оперетта, и современные произведения, и спектакли для детей. Валерий Титенко стал первым лауреатом премии имени А. К. Боброва, получив ее из рук самого мастера.

За успехи в творческой деятельности Валерий Титенко награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «Доблесть Кузбасса», медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени.

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