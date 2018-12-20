На курильских островах Шикотан и Кунашир третий месяц ждут почту

п.г.т. Южно-Курильск, Сахалинская область, , 09:11 — REGNUM Жители отдалённых курильских островов Шикотан и Кунашир третий месяц не могут дождаться почтовых отправлений. Посылки от родных и друзей с материка курильчане получат не раньше Рождества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Почту на Курильские острова доставляют двумя способами — самолётами и морским транспортом. Но самолётом привозят только письма и ЕМС-отправления. Всё остальное идёт морем. Жители Шикотана и Кунашира уже привыкли к тому, что посылку или письмо в 21 веке приходится ждать порой больше месяца. Но сейчас теплоход «Игорь Фархутдинов», который доставляет почту на острова, находится в ремонте. И островитяне ждут посылок уже третий месяц.

По данным ИА Сахалин. Инфо, в порту Корсаков скопился большой объём почтового груза, предназначенного для жителей Шикотана и Кунашира.

Одна из жительниц Южно-Курильска пожаловалась журналистам на то, что ей отправили посылку из Москвы 70 дней назад. Получить её она должна была 19 ноября. 23 ноября посылка только пришла в Корсаков. Согласно данным на сайте Почты России, 5 декабря посылка покинула Корсаков. Но в Южно-Курильск так и не пришла. Женщине на «горячей линии» Почты России советуют писать заявление. Там, видимо, не знают, что Южно-Курильск отличается от какого-нибудь посёлка в Воронежской области.

Курильчане жалуются на то, что многие заказали теплые вещи для детей ещё осенью, купили их в интернет-магазинах, но дети до сих пор ходят в лёгкой одежде, а посылки неизвестно где.

«Практически месяц к нам вообще не приходят почтовые отправления из Корсакова. Их нечем сюда доставить. В Корсакове огромное количество посылок! Это островная проблема! На данный момент к нам идёт судно КДН-1 с пятитонным контейнером. Но там — лишь небольшая часть посылок. Судно уже побывало на Итурупе и Шикотане, сейчас идёт на Кунашир. Ждали сегодня, но из-за плохой погоды опять задерживается, не сможет пока пришвартоваться», — рассказали в почтовом отделении Южно-Курильска.

Теплоход «Игорь Фархутдинов» выйдет из ремонта и прибудет в Корсаков только через неделю. Доставлять почту будут частями. Учитывая капризную курильскую погоду, свои посылки с новогодними подарками курильчане получат не раньше Рождества.

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Как сообщало ИА REGNUM, транспортная недоступность является самой серьёзной проблемой для островной Сахалинской области. Сложности с сообщением с Большой Землёй испытывает даже Сахалин — паромный флот очень старый, от курсировавших когда-то на линии островной Холмск — материковый порт Ванино десяти паромов осталось три «ветерана», один из них возит ГСМ и пассажиров не берет. Два новых парома строят на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае. Но из-за санкций и острой нехватки финансирования ввод в эксплуатацию первого парома откладывается как минимум на год. Строительство новых судов для курильских островов начато на верфи в Ленинградской области, но о сроках пока ничего не известно.