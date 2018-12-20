Вероятно, теракт: в Марокко убиты туристки из Скандинавии

Марракеш, Марокко, , 07:22 — REGNUM В Марокко у подножия горы Тубкаль обнаружены тела двух туристок из Скандинавии. Полиция подозревает, что их убийство — дело рук исламистов, передает немецкий канал n-tv.

Тела девушек 24 и 28 лет, гражданок Дании и Норвегии, были найдены 17 декабря. Тело одной из убитых обезглавлено. В интернете распространилась видеозапись момента убийства одной из них. Полиция проверяет ее подлинность.

По подозрению в убийстве в Марракеше был задержан один человек, еще трое объявлены в розыск. Как минимум двое подозреваемых имеют отношение к радикальному исламу и терроризму. Представитель полиции заявляет, что речь идет о возможном террористическом акте.

Власти Марокко усилили меры безопасности в районе Атласских гор. По сообщению местных средств массовой информации, все треккинговые туры для туристов здесь приостановлены.