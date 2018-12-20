АК «Якутия» отменила рейс, которым должны были перевозить больного младенца

Якутск, , 06:07 — REGNUM Двухмесячного ребёнка, находящегося в тяжёлом состоянии, не смогли транспортировать из села Сунтар в Якутск — авиакомпания «Якутия» отменила коммерчески невыгодный рейс. Санрейсом малыша тоже не повезут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О необходимости перевезти в столицу Якутии младенца, у которого, как предполагают врачи, рак крови, информирует телеканал «Якутия 24». В крови младенца слишком много лейкоцитов, он находится в тяжёлом состоянии и нуждается в срочной транспортировке в Якутск.

Сначала рейс АК «Якутия», которым должны были везти младенца, был отменён из-за тумана, а затем — по причине низкой коммерческой нагрузки. Санитарная авиация ему помочь тоже не сможет. Перевезти ребёнка вертолётом будет опасно, такая транспортировка может только навредить его здоровью, пояснила заместитель министра здравоохранения региона Людмила Вербицкая.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне родственники девочки из Якутии почти неделю добивались того, чтобы за нею прислали санрейс. Ребёнок почти неделю страдал от сильной зубной боли, опухло лицо, но к стоматологу из-за бездорожья можно было полететь только на вертолёте. Прислали его только после того, как проблема получила огласку в СМИ.