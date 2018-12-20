Неопознанные дроны сорвали работу лондонского аэропорта

Лондон, , 05:28 — REGNUM Аэропорт Гатвик в Лондоне приостановил полеты из-за поступивших сообщений о полете двух неизвестных беспилотников на его территории, сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Twitter.

Руководство аэропорта принесло извинения всем пассажирам, кого затронула приостановка деятельности аэровокзала. Также пассажирам, вылетающим в ночь с 19 на 20 декабря, посоветовали проверить статус рейса. В настоящее время расследованием произошедшего занимается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа южнокорейские ученые представили алгоритм, позволяющий беспилотникам отгонять стаи птиц от аэропорта.

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