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Возле Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

Происшествия

Информации о разрушениях и жертвах не поступало

Вашингтон, 20 декабря 2018, 03:32 — REGNUM  Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 в Папуа — Новой Гвинее, сообщает геологическая служба США.

Сообщается, что землетрясение произошло в 34 километрах к востоку от Кандриана. Очаг залегания располагался на глубине 8,7 километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Каспийском море у берегов Азербайджана сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5. Глубина залегания составила 30 км.

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Землетрясения
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