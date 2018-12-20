Возле Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 в Папуа — Новой Гвинее, сообщает геологическая служба США.

Сообщается, что землетрясение произошло в 34 километрах к востоку от Кандриана. Очаг залегания располагался на глубине 8,7 километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Каспийском море у берегов Азербайджана сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5. Глубина залегания составила 30 км.