Неизвестные распылили слезоточивый газ в лагере мигрантов в Тихуане

Тихуана, Мексика, , 03:28 — REGNUM В лагере для нелегальных мигрантов из Центральной Америки в мексиканской Тихуане, которая расположена на границе с США, неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщает Televisa.

Сообщается, что неизвестные проникли на территорию лагеря и распылили там газ. В результате происшествия пострадали несколько мигрантов, среди которых были также женщины и дети. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Полиция не смогла задержать подозреваемых по горячим следам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря власти Мексики распорядились закрыть один из лагерей для мигрантов в Тихуане, который располагался на территории стадиона «Бенито Хуарес». Причиной закрытия лагеря стало плачевное санитарное состояние.

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