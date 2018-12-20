Иркутский полицейский, подозреваемый в изнасиловании, уволен из ОВД

Иркутск, , 03:25 — REGNUM В Иркутске сотрудник полиции, задержанный по подозрению в преступлении, уволен из ОВД. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД России по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что участковый уполномоченный полиции был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД. Он уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Приказ о его увольнении подписал начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Оперативные сотрудники главка и следователи установили, что полицейский, будучи не при исполнении служебных обязанностей, в участковом пункте полиции «не воспрепятствовал совершению противоправных посягательств сексуального характера в отношении женщины».

Его уволили. Кроме того, руководителям МУ МВД России «Иркутское» грозит строгая дисциплинарная ответственность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 декабря прокуратура Иркутской области проинформировала о том, что в столице региона возбуждено уголовное дело против сотрудника полиции и двоих местных жителей, которые обвиняются в групповом изнасиловании женщины. По данным следствия, в ночь на 16 декабря 2018 года мужчины и потерпевшая находились в участковом пункте полиции. По данным облпрокуратуры, они жестоко избили женщину, после чего вместе совершили насильственные действия сексуального характера. Обвиняемые заключены под стражу.

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