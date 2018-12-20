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Пожилой мужчина в Японии год прожил с трупом жены

Происшествия

Он не мог ее похоронить, так как у нее не было документов

Токио, 20 декабря 2018, 02:57 — REGNUM  В Японии 74-летний мужчина прожил более года с мертвой женой в одной квартире, сообщает портал Asia One.

Сообщается, что тело женщины было обнаружено после того, как мужчину выселили из дома, предназначавшегося к сносу. После обнаружения тела мужчину задержала полиция. Он сообщил, что не похоронил жену, так как у нее не было документов. Они жили без регистрации брака на его пенсионные накопления. Она скончалась в октябре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря житель США Майк Кэррол нашел в подвале своего дома скелет отца, который пропал без вести 57 лет назад. Мужчина после предсказаний гадалки решил перекопать весь подвал, где и обнаружил тело отца.

Читайте ранее в этом сюжете: Американец нашел в подвале скелет пропавшего отца

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Инциденты с пожилыми людьми
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