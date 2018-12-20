Четверг, 20 Декабря 2018 года
03:54:05 МСК

В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине

Происшествия

Мужчина погиб от нанесенных побоев

В Подмосковье убили мужчину на кассе в магазине
Убийство

Ивантеевка, Московская область, 20 декабря 2018, 02:37 — REGNUM  В результате конфликта, возникшего на кассе магазина в подмосковной Ивантеевке, мужчина был забит до смерти, сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Инцидент произошел 16 декабря. Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один начал избивать оппонента кулаком в лицо, а затем начал добивать упавшего мужчину на землю. Врачи скорой помощи по прибытию констатировали смерть пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть по неосторожности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить