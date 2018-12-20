В ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле пострадали 19 человек

Барнаул, , 02:27 — REGNUM В Барнауле на площади Октября пассажирский автобус, в салоне которого, по некоторым данным, находились около ста человек, врезался в электроопору, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В результате столкновения автобуса с опорой пострадали 19 человек. Среди них было и двое детей. Прокуратура Алтайского края организовала проверку в связи с ДТП. Сотрудники ведомства намерены проверить соблюдение прав граждан при пассажирских перевозках, а также работу коммунальных служб по очистке дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря пассажирский автобус врезался в дерево в Выксе Нижегородской области. В результате ДТП пострадали 13 человек, водитель был зажат в кабине автобуса. После осмотра медиков девять пострадавших были отпущены домой, еще четверо были госпитализированы.

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