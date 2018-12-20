Четверг, 20 Декабря 2018 года
03:54:04 МСК

В ДТП с участием пассажирского автобуса в Барнауле пострадали 19 человек

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Барнаул, 20 декабря 2018, 02:27 — REGNUM  В Барнауле на площади Октября пассажирский автобус, в салоне которого, по некоторым данным, находились около ста человек, врезался в электроопору, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

В результате столкновения автобуса с опорой пострадали 19 человек. Среди них было и двое детей. Прокуратура Алтайского края организовала проверку в связи с ДТП. Сотрудники ведомства намерены проверить соблюдение прав граждан при пассажирских перевозках, а также работу коммунальных служб по очистке дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря пассажирский автобус врезался в дерево в Выксе Нижегородской области. В результате ДТП пострадали 13 человек, водитель был зажат в кабине автобуса. После осмотра медиков девять пострадавших были отпущены домой, еще четверо были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель автобуса потерял сознание и врезался в дерево в Выксе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить