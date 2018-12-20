В Москве неизвестные ограбили 101-летнюю женщину

Москва, , 02:04 — REGNUM В столичном Чертаново 101-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег, сообщает телеканал НТВ.

Пенсионерка заявила, что в день, когда она обнаружила пропажу денег, к ней приходила женщина, представившаяся членом Совета ветеранов. Они долго беседовали, после чего хозяйка дома проводила гостью.

После этого, спустя некоторое время, пенсионерка поняла, что из ее квартиры пропали 295 тыс. рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря дело об ограблении ветеранов Великой Отечественной войны в Екатеринбурге было поставлено на контроль аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Преступление произошло еще в ноябре. Тогда злоумышленники проникли в квартиру пенсионеров и похитили все денежные средства в размере 50 тыс. рублей.

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