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В Кировском районе Петербурга иномарка сбила пешехода

Происшествия

Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения

Санкт-Петербург, 20 декабря 2018, 01:27 — REGNUM  Пешеход при попытке перебежать дорогу попал под колеса автомобиля Nissan Note в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что инцидент произошел вечером 19 декабря на улице Зайцева. Очевидцы сообщают, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под автомобиль. Затем он лежал в луже крови, но подавал признаки жизни. Отмечается, что в момент аварии пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря иномарка Ford Explorer сбила на пешеходном переходе в Петербурге 35-летнюю женщину и ее троих детей. В результате ДТП женщина и ее 4-летняя дочь были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

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Дорожно-транспортные происшествия
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