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В Москве подросток напал на полицейского

Происшествия

Проводится проверка

Москва, 20 декабря 2018, 00:57 — REGNUM  Инспектор по делам несовершеннолетних пострадал из-за того, что сделал замечание курившему в центре Москвы подростку, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в районе Пресненский вечером 19 декабря. Сотрудник полиции сделал замечание подростку, который курил в неположенном месте, после чего курильщик распылил в лицо правоохранителю аэрозоль из баллончика.

Сотрудник полиции обратился в травмпункт. По факту нападения на сотрудника правопорядка проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник заявил, что за последние семь лет в столице произошло заметное сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень подростковой преступности в Москве снизился в два раза

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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