В Москве подросток напал на полицейского

Москва, , 00:57 — REGNUM Инспектор по делам несовершеннолетних пострадал из-за того, что сделал замечание курившему в центре Москвы подростку, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в районе Пресненский вечером 19 декабря. Сотрудник полиции сделал замечание подростку, который курил в неположенном месте, после чего курильщик распылил в лицо правоохранителю аэрозоль из баллончика.

Сотрудник полиции обратился в травмпункт. По факту нападения на сотрудника правопорядка проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник заявил, что за последние семь лет в столице произошло заметное сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

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