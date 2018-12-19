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На западе Греции произошло землетрясение

Происшествия

Информация о жертвах и разрушениях уточняется

Афины , 19 декабря 2018, 23:56 — REGNUM  В западной части Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 19 декабря ТАСС.

Сейсмологи установили, что эпицентр подземных толчков расположен на юго-западе полуострова Пелопоннес в 22 км от населенного пункта Метони.

Известно, что землетрясение ощущалось жителями значительной части Греции.

Данных о разрушениях, пострадавших и жертвах пока не приводится. Местные экстренные службы выясняют последствия удара стихии.

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Землетрясения
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