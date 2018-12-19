На западе Греции произошло землетрясение

Афины , , 23:56 — REGNUM В западной части Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает 19 декабря ТАСС.

Сейсмологи установили, что эпицентр подземных толчков расположен на юго-западе полуострова Пелопоннес в 22 км от населенного пункта Метони.

Известно, что землетрясение ощущалось жителями значительной части Греции.

Данных о разрушениях, пострадавших и жертвах пока не приводится. Местные экстренные службы выясняют последствия удара стихии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,5