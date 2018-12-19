ОНФ: в чувашской Шумерле три недели не могут потушить пожар на свалке

Чебоксары, , 18:45 — REGNUM В чувашской Шумерле сложилась критическая ситуация из-за пожара на санкционированной свалке, которая горит с 1 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ по итогам выезда на место происшествия в связи с «многочисленными жалобами жителей Шумерли на сильный запах гари и задымленность».

Как заметили общественники, уже на въезде в город и практически во всех его районах наблюдаются сильное задымление и едкий запах. Граждане рассказали, что такая ситуация сложилась из-за пожара на местной санкционированной свалке, начавшегося 1 декабря: в течение более чем трех недель смог распространялся по окрестным деревням и Шумерле в зависимости от направления ветра.

«Мы видим, что площадь возгорания достаточно большая. Сейчас происходит тление, но есть и очаги с открытым пламенем. Несмотря на то, что работает пожарный расчет, потушить пожар не удается. Можно предположить, что локализация очага возгорания затруднена из-за того, что на свалке нарушались технологии сбора и утилизации отходов: в теле свалки много пустот, мусор должным образом не утрамбован», — отмечает модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Чувашии Александр Воробьев.

Общественники отметили, что на данном этапе важно не только полностью и в кратчайшие сроки ликвидировать пожар на объекте, но и установить виновных в создании критической ситуации.

Отметим, что горят свалки и в соседней Ульяновской области. Накануне в минприроды региона поступила информация о сжигании отходов в Заволжском районе города Ульяновска.

«Госинпекторы эконадзора минприроды выехали в район Петрова оврага и обнаружили возгорание несанкционированной свалки отходов. На месте также работали сотрудники МЧС, МВД и скорой помощи», — цитируют в ведомстве министра природы и цикличной экономики Дмитрия Федорова.

Напомним, в настоящее время усилены рейдовые мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха в Ульяновске. На этой неделе планируются две внеплановые проверки в Заволжском районе города: на территории гаражно-строительного кооператива и юридического лица.

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