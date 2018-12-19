В Тюмени полуторагодовалый ребёнок погиб во время ингаляции

Тюмень, , 16:23 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели полуторагодовалого ребёнка во время ингаляции. Трагедия произошла 23 ноября 2018 года в детском стационаре областной больницы №1 областной столицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

О гибели ребёнка заявил адвокат Шота Горгадзе в прямом эфире «Вестей ФМ» 19 декабря 2018 года.

«В Тюмени очень страшная история произошла. 1,5-годовалый ребенок умер во время ингаляции. Не было реаниматолога в больнице, поэтому не удалось вовремя оказать нужную помощь. С другого конца города он должен был ехать», — говорилось в прямом эфире.

Шота Горгадзе сообщил, что отец умершего ребёнка «теперь стучится во все двери, пытаясь добиться справедливости, а этой справедливости нет».

Следственными органами СУ СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств произошедшей трагедии. Принимаются меры к допросу родителей и медицинских работников, изымается необходимая для следствия документация», — сообщает Следственный комитет.

Назначен комплекс экспертиз. Родителей погибшего мальчика пригласили на личный приём к руководству регионального управления СКР.