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Жители Ставрополя при ликвидации террористов не пострадали

Происшествия

В городе произошла перестрелка

Жители Ставрополя при ликвидации террористов не пострадали
Иллюстрация: Mil.ru
Российский спецназ. Антитеррор

Ставрополь, 19 декабря 2018, 15:55 — REGNUM  В ходе проведенной силовиками в Ставрополе спецоперации против террористов мирные жители не пострадали. Об этом сообщил журналистам губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Глава региона выразил силовикам признательность за оперативно и точно выполненную спецоперацию. Перестрелка с боевиками произошла в городе 19 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставрополе были ликвидированы два боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Перед этим они оказали силовикам вооруженное сопротивление.

Известно, что на Ставрополье они прибыли из других регионов. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, теракте, террористической деятельности и незаконном ношении оружия и боеприпасов.

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