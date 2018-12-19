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На Урале испортили памятник ликвидаторам чернобыльской аварии

Происшествия

Похитили медный колокол

Копейск, Челябинская область, 19 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  В челябинском Копейске неизвестные украли медный колокол с памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

Как отметил председатель городского отделения «Союза Чернобыль России» Сергей Гоман, о случившемся ему сообщили знакомые. Он срочно прибыл на место.

«Никогда не верил, что люди способны проявить вандализм в отношении тех, кто ценою собственных жизней спасал человечество», — заявил общественник.

Монумент находится в сквере «Ветеран». В 1986 году более 200 жителей города участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Как отмечает Сергей Гоман, медный колокол символизировал «звон до Бога и призыв к покаянию». Сейчас он просит граждан о помощи в поиске колокола.

Местная полиция уже начала проверку по факту кражи.

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Кражи
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