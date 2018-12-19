В Германии задержали гражданина РФ за экспорт товаров двойного назначения

Берлин, , 15:45 — REGNUM В Германии сотрудники таможни арестовали 68-летнего гражданина России по подозрению в экспорте товаров двойного назначения в РФ, сообщает 19 декабря пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

По данным следствия, с 2014 по 2018 год мужчина поставил в Россию товары двойного назначения на общую сумму более 1,7 млн евро.

Поскольку они попадают под санкционные ограничения, гражданин РФ якобы проводил сделки через подставных получателей, предоставлял поддельные документы, а также проводил технические манипуляции над товаром. О каких именно товарах идет речь, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года гражданин России, который запросил убежище в Германии, не только не получил его, но и был выдворен за пределы страны. При этом административный суд города Гисен признал депортацию незаконной.

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