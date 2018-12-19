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К хакерам попала переписка дипломатов ЕС о России и КНР

Происшествия

На этот раз подозревают «руку Пекина»

К хакерам попала переписка дипломатов ЕС о России и КНР
TheDigitalArtist
Хакер

Вашингтон, 19 декабря 2018, 15:28 — REGNUM  Переписка дипломатов стран Евросоюза, касавшаяся в том числе Китая и России, была похищена и опубликована неизвестными хакерами. Об этом сообщает The New York Times.

Публикацию дипломатической переписки подтвердила работающая в области кибербезопасности фирма Area 1. Её сотрудники позволили журналистам просмотреть около 1100 сообщений, переданных ранее по дипломатическим каналам.

Так, в сообщениях упоминается встреча президентов России и США в Хельсинки в июне 2018 года. Дипломат одной из стран Евросоюза назвал мероприятие успешным, «по крайней мере для Путина».

Другие сообщения касались консультаций представителей стран ЕС с китайским руководством. Из переписки следует, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы сравнивал подход американского президента Дональда Трампа к торговым спорам с «запугиванием» и боксерским поединком без правил.

Сотрудники Area 1 полагают, что к похищению переписки могут быть причастны хакеры, связанные с Пекином.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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