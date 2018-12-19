В Индонезии отрезок шоссе осел на 20 метров в глубину

Джакарта, , 15:13 — REGNUM В индонезийском городе Сурабая отрезок шоссе (Jalan Raya Gubeng) шириной 30 метров осел на 20 метров в глубину, сообщает Antaranews.

По словам сотрудников агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), спусковым механизмом для обрушения дороги в городе Сурабая не было землетрясение или тектоническая активность.

Сообщается, что согласно экспертам, участок шоссе просто осел на 20 метров. Никакой сейсмической активности в это время не было.

«Это явление в большей степени связано с ошибками в строительстве. В будущем предлагается сформировать независимую команду. В настоящее время причины случившегося выясняются», — заявил глава отдела по связям с общественностью агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Известно, что проседание земли в городе Сурабая произошло 18 декабря 2018 года в два этапа. В 21:41 и 22:30 по местному времени.