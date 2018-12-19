Онкоцентр объяснил обнаружение в холодильной камере нескольких трупов

Москва, , 14:30 — REGNUM В Москве центр онкологии имени Н. Блохина передал в правоохранительные органы неопознанные тела, сообщили в пресс-службе учреждения, передаёт 19 декабря агентство «Москва».

Решение о передаче было принято 17 декабря. Ситуацию объяснили «длительной невостребованностью родственниками четырех трупов».

Как сообщало ИА REGNUM, четыре неопознанных мумифицированных трупа нашли в одной из холодильных камер московского онкоцентра имени Блохина. Люди скончались около десяти лет назад. Их тела обнаружили во время внутренней проверки.

Московские следователи СК РФ проводят доследственную проверку по данному факту.

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