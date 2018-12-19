В Вологде устранили угрозу новых обрушений в пострадавшем от взрыва доме

Вологда, , 14:29 — REGNUM В Вологде спасатели завершили аварийные работы на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме, угрозы обрушения нет, передает 19 декабря Общественное телевидение России.

В настоящее время здание готовят к реконструкции: проверяют возможность безопасного проживания в каждой квартире, обследуют работу газового оборудования, тепло‑ и водоснабжения, вентиляции. Одновременно с этим комиссия оценивает понесенный гражданами ущерб.

Напомним, взрыв бытового газа в доме на улице Маркса в Вологде произошел в квартире на пятом этаже. В результате происшествия один человек погиб. Все жители дома, почти 90 человек, были эвакуированы, 35 жильцов обратились к властям с просьбой о временном размещении. Им предоставлены номера в гостинице.

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