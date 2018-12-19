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В московской больнице нашли четыре мумифицированных трупа — СКР

Происшествия

Также медперсонал обнаружил в камере фрагмент нижней конечности человека

Москва, 19 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  Четыре неопознанных мумифицированных трупа нашли в одной из холодильных камер московского онкоцентра имени Блохина. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба Главного следственного управления СКР по Москве.

Отмечается, что тела скончавшихся около десяти лет назад людей были обнаружены сотрудниками медицинского учреждения в ходе проведения инвентаризации. Также медперсонал нашел в камере фрагмент нижней конечности неопознанного человека.

В настоящее время по факту произошедшего ведется доследственная проверка, отметили в ведомстве.

Напомним, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина является крупнейшим учреждением подобного профиля в России.

Читайте развитие сюжета: Онкоцентр объяснил обнаружение в холодильной камере нескольких трупов

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