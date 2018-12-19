Поджог кабинета приставов в Тобольске — подробности

Тюмень, , 14:12 — REGNUM Резонансное дело о поджоге кабинета судебных приставов в Тобольске отправлено в суд на рассмотрение по существу. Фигурант дела — известный в тюменском городе 44-летний бизнесмен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В материалах уголовного дела сказано, что бизнесмен после развода на основании судебного решения должен был выплачивать алименты на двоих своих дочерей в размере 2,15 величины размера прожиточного минимума, установленного в Тюменской области, с последующей индексацией.

Между тем алименты он платил нерегулярно, и в июле 2017 года был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей») в виде 75 часов бесплатных общественно полезных работ. Но данная мера воздействия оказалась тщетной. Бизнесмен и после наказания допускал просрочку в платежах. Сумма его долга по алиментам с августа 2017 года по сентябрь 2018 года составила более 177 тыс. рублей.

Коммерсант пояснил невыплаты детям проблемами в бизнесе. И они у него есть, и весьма серьёзные — неуплата налогов, страховых взносов в общей сумме более 3,5 млн рублей. Были возбуждены исполнительные производства. Наложен арест на автомобиль бизнесмена Lexus LX 570. Предпринимателю ограничили выезд за границу. И чтобы не платить по счетам, мужчина постоянно менял место стоянки автомобиля.

Ночью 30 сентября коммерсант пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к офису службы судебных приставов на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ремезова, и установил их на окна трёх служебных кабинетов, поджёг фитиля. Два устройства, на удачу, не сработали, а от одного случилось возгорание. Площадь пожара в кабинете службы судебных приставов составила два квадратных метра. Так как УФССП по Тобольску размещено на первом этаже многоквартирного дома, пришлось эвакуировать среди ночи 83 жильца. Пострадавших нет.

Как отмечают следователи, поджигатель наблюдал за происходящим в стороне: дождался приезда пожарных и убедился в отсутствии «фатальных последствий».

В результате поджога было повреждено 106 исполнительных производств и уничтожено имущество службы судебных приставов на сумму 27,3 тыс. рублей.

Подозреваемого вычислили и 5 октября 2018 года заключили под стражу. В ходе следствия бизнесмен признал свою вину, а также заплатил долг по алиментам в сумме более 177 тыс. рублей и возместил ущерб приставам.

18 декабря 2018 года Тобольская межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бизнесмена, который обвиняется по ч. 1 ст. 157 («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно») и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, общеопасным способом»).

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