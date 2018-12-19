В Удмуртии возбудили дело после гибели четырех человек на пожаре

Сарапул, Удмуртия, , 13:59 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре деревянного дома в городе Сарапул в Удмуртии, сообщает 19 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 193 («Халатность») УК РФ.

Напомним, пожар в двухэтажном жилом деревянном доме вспыхнул 19 декабря в три часа ночи по местному времени (02:00 мск). Пожар был полностью потушен спустя два часа.

Всего в доме находилось восемь квартир. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания десять человек. Однако четыре человека, в том числе один ребёнок, погибли, еще одна женщина пострадала, выпрыгнув из окна квартиры на втором этаже.

По данным следствия, предположительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем. В ходе следствия также будет проверена версия о халатности сотрудников контрольных органов, которые уполномочены проверять соблюдения требований пожарной безопасности. Расследование дела продолжается.

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