При пожаре на складе мебели в Татарии погибли два человека

Альметьевск, Татария, , 13:39 — REGNUM В результате пожара склада мебели в Альметьевске погибли два работника предприятия, сообщает 19 декабря пресс-служба МЧС РФ по Татарии.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 11:36 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили открытое горение внутри здания цеха по производству мебели. В 11:52 объявлен третий ранг пожара. Общая площадь пожара составила 240 кв метров.

Горение было ликвидировано в 12:35, на складе были обнаружены тела двоих работников, их личности установлены. Кроме того, еще два человека отравились продуктами горения, их госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Набережных Челнах произошел пожар на территории двух складов ООО «Челны бампер». Общая площадь возгорания составила 1,1 тыс. кв метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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