В ДР Конго отравлен свидетель убийства экспертов из ООН — СМИ

Стокгольм, , 13:39 — REGNUM Шведская телекомпания SVT заявила, что главный свидетель гибели двух экспертов ООН в Демократической республике Конго был отравлен во время содержания под стражей, сообщает 19 декабря Associated Press.

Аналитики ООН, среди которых был гражданин США и гражданка Швеции, в марте 2017 года расследовали в стране возможные нарушения санкционного режима. Однако они были убиты при неясных обстоятельствах.

Теперь вслед за ними умер человек, который мог пролить свет на эту историю. Его имя пока не называется.

Напомним, власти Демократической республики Конго обвиняются в этнических чистках в стране. Ряд правозащитников поспешили обвинить правоохранительные службы в организации преступления, однако правительство государства обвинения отвергло.

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