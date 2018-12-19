Среда, 19 Декабря 2018 года
14:15:35 МСК

В ДР Конго отравлен свидетель убийства экспертов из ООН — СМИ

Происшествия

Аналитики ООН в марте 2017 года расследовали в стране возможные нарушения санкционного режима

Стокгольм, 19 декабря 2018, 13:39 — REGNUM  Шведская телекомпания SVT заявила, что главный свидетель гибели двух экспертов ООН в Демократической республике Конго был отравлен во время содержания под стражей, сообщает 19 декабря Associated Press.

Аналитики ООН, среди которых был гражданин США и гражданка Швеции, в марте 2017 года расследовали в стране возможные нарушения санкционного режима. Однако они были убиты при неясных обстоятельствах.

Теперь вслед за ними умер человек, который мог пролить свет на эту историю. Его имя пока не называется.

Напомним, власти Демократической республики Конго обвиняются в этнических чистках в стране. Ряд правозащитников поспешили обвинить правоохранительные службы в организации преступления, однако правительство государства обвинения отвергло.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН обеспокоена убийствами на митингах в ДР Конго в преддверии выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить