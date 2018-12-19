Губернатор Ставрополья поблагодарил силовиков, ликвидировавших террористов

Ставрополь, , 13:15 — REGNUM Стали известны некоторые подробности проведения спецоперации по нейтрализации террористов в Ставрополе. Как сообщила пресс-служба губернатора 19 декабря, силовики ликвидировали двоих членов запрещенной террористической организации. Известно, что в Ставрополь они прибыли из других регионов.

Губернатор Владимир Владимиров выразил признательность сотрудникам органов безопасности за оперативно и точно проведённую операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря ЦОС ФСБ распространила сообщение о ликвидации в Ставрополе членов запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бандиты оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники ФСБ и мирные жители не пострадали. ФСБ сообщила также о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «а» ч. 2 ст. 205 — «Террористический акт», ч. 2 ст. 205.5 — «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», ч. 2 ст. 222 УК России — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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