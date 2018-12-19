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В Тамбовской области междугородний автобус опрокинулся в кювет

Происшествия

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются

Тамбов, 19 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  В Тамбовской области два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием междугороднего пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 декабря в 10:11 мск на 392-м км автодороги Орел — Ливны — Липецк — Тамбов. Водитель автобуса «Сетра» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В этот момент в салоне автобуса находились 12 человек, двое из них обратились за медицинской помощью, остальные пассажиры были направлены по маршруту следования. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года в Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, в результате происшествия пострадали восемь человек.

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