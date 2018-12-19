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В Югре начинающий водитель задавил двух школьников на «зебре»

Происшествия

Потерпевшие госпитализированы в травматологическое отделение Сургутской клинической больницы

Сургутский район, Югра, 19 декабря 2018, 15:19 — REGNUM  В Югре начинающий 18-летний водитель сбил двух школьников на регулируемом пешеходном переходе. Учащиеся переходили дорогу у школы на зелёный свет в районе посёлка Фёдоровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По данным дознавателей, восемнадцатилетний автомобилист на «Ладе» объезжал колонну автомобилей и наехал на пешеходную «зебру». Школьники 2006 года рождения госпитализированы в Сургутскую клиническую больницу с травмами различной степени тяжести.

В отношении 18-летнего водителя составлены протоколы об административных нарушениях. Устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится доследственная проверка.

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Дорожно-транспортные происшествия
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