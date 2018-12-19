Среда, 19 Декабря 2018 года
14:20:52 МСК

Проверка обнаружила в московском онкоцентре им. Блохина неопознанные тела

Происшествия

Трупы находились в морге

Москва, 19 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Неизвестные тела нашли в Центре онкологии им. Блохина в Москве во время проверки, сообщает 19 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В этой больнице проходила внутренняя проверка. В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад», — рассказал неназванный собеседник.

Трупы находились в морге, личности сейчас пытаются установить. Проверку по данному факту ведёт СК РФ.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина является крупнейшим учреждением подобного профиля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить