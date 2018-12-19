Проверка обнаружила в московском онкоцентре им. Блохина неопознанные тела

Москва, , 12:34 — REGNUM Неизвестные тела нашли в Центре онкологии им. Блохина в Москве во время проверки, сообщает 19 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В этой больнице проходила внутренняя проверка. В ходе ее было найдено несколько тел людей, которые скончались несколько лет тому назад», — рассказал неназванный собеседник.

Трупы находились в морге, личности сейчас пытаются установить. Проверку по данному факту ведёт СК РФ.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина является крупнейшим учреждением подобного профиля.