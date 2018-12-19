Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тулой

Тула, , 12:09 — REGNUM В Тульской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали шесть человек, об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 декабря на 21-м км автодороги Тула — Новомосковск. Автомобиль ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Iveco, в салоне которого находились семь пассажиров.

В результате происшествия легкие травмы получили пять пассажиров микроавтобуса, 19-летний водитель отечественной легковушки был госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тульской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль Renault Sandero и автобус ПАЗ. В результате инцидента погибли три человека — двое мужчин и женщина.

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