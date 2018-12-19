В Подмосковье трех школьниц госпитализировали с отравлением

Балашиха, Московская область, , 11:46 — REGNUM В подмосковной Балашихе три школьницы были госпитализированы в больницу после отравления сильнодействующим препаратом, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, инцидент произошел днем 18 декабря. Восьмиклассницам школы №15 стало плохо прямо на уроках. Подростков госпитализировали в больницу, где диагностировали у них острое отравление сильнодействующим лекарственным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года в Татарии две воспитанницы детского сада отравились таблетками, которые они нашли на улице во время прогулки. Девочки были госпитализированы.

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