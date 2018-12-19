Среда, 19 Декабря 2018 года
12:34:08 МСК

СМИ: Сирийские боевики казнили около 700 пленных на границе с Ираком

Происшествия

Среди них мирные жители и пленные бойцы

СМИ: Сирийские боевики казнили около 700 пленных на границе с Ираком
Цитата из х/ф «Тропы славы». Реж. Стэнли Кубрик. 1957. США
Перед казнью

Дамаск, 19 декабря 2018, 11:18 — REGNUM  За прошедшие два месяца боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили почти 700 пленных, удерживаемых ими на востоке Сирии, сообщает со ссылкой на сирийскую оппозицию британское агентство Reuters.

По данным оппозиционеров, речь идет о тех гражданских лицах и бойцах, которые удерживаются радикалами на границе с Ираком.

Напомним, боевики по-прежнему контролируют полоску территории, прилегающей к городу Хаджин, расположенному к востоку от реки Евфрат. Ранее, 16 декабря, в результате удара авиации США там погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

Читайте развитие сюжета: В Турции арестованы 17 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить