СМИ: Сирийские боевики казнили около 700 пленных на границе с Ираком

Дамаск, , 11:18 — REGNUM За прошедшие два месяца боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) казнили почти 700 пленных, удерживаемых ими на востоке Сирии, сообщает со ссылкой на сирийскую оппозицию британское агентство Reuters.

По данным оппозиционеров, речь идет о тех гражданских лицах и бойцах, которые удерживаются радикалами на границе с Ираком.

Напомним, боевики по-прежнему контролируют полоску территории, прилегающей к городу Хаджин, расположенному к востоку от реки Евфрат. Ранее, 16 декабря, в результате удара авиации США там погибли по меньшей мере 17 мирных жителей.

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