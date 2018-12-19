В Москве у станции метро вандалы отломили букву «М»

Москва, , 11:11 — REGNUM В Москве задержаны двое мужчин, повредившие вывеску метро на станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии, сообщили в УВД на Московском метрополитене, передаёт 19 декабря РИАМО.

По данным полиции, двое 20-летних молодых мужчин проникли на крышу вестибюля станции и умышленно отломали букву «М» — символ метрополитена. Были повреждены опора и корпус конструкции.

Пропажу обнаружили утром во время обхода. Злоумышленников нашли и задержали благодаря видеосистеме «Безопасный город». Сумма ущерба оценивается в 45 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте, совершенное группой лиц», им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.