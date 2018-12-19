ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 11:12 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 18 раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 110 единиц боеприпасов, сообщили 19 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ выпустили десять мин из 82-мм миномётов, а также использовали вооружение БМП.

На горловском, донецком и мариупольском направлениях зафиксированы обстрелы с применением гранатомётов разных типов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Донецк (Трудовские), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Старомихайловка, Жабичево, Ленинское, Саханка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В СЦКК уточнили, что ни жертв, ни разрушений вследствие украинских обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 229 единиц боеприпасов.

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Отметим, в ДНР неоднократно заявляли о подготовке Украиной наступления в Донбассе.

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