Бывший вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение из-за мусора

Сочи, Краснодарский край, , 10:54 — REGNUM Бывший заместитель главы Сочи Краснодарского края Юрий Паламарчук признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Решение 18 декабря вынес Центральный суд Сочи, который назначил подсудимому наказание в виде года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщил «Коммерсантъ-Юг», дело Паламарчука сочинский суд рассмотрел в особом порядке, поскольку обвиняемый признал свою вину. По данным суда и следствия, Паламарчук, который являлся председателем совета директоров муниципального АО «Спецавтохозяйство по уборке города (САХ)», в 2016 году незаконно организовал передачу функций единоличного исполнительного органа АО компании «ТСМ», которая на тот момент имела признаки банкротства. «САХ» занимается сбором отходов на территории Сочи, мусор затем сортируется, ТБО формируется в брикеты на мусороперерабатывающем комплексе, построенном к Олимпийским играм. Комплекс в 2015 году перешел в собственность краснодарского ООО «ТСМ». Как следует из материалов дела, пишет издание, муниципальная компания «САХ» не имела возможности в полном объеме рассчитываться за услуги по переработке мусора и к началу 2016 года ее долг перед ООО «ТСМ» составил 397 млн руб., возникла угроза прекращения деятельности компании по очистке города от мусора. По данным следствия, Паламарчук использовал полномочия, чтобы скрыть положение дел в АО «САХ».

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Паламарчук на должности вице-мэра Сочи курировал вопросы ЖКХ и городского хозяйства. В апреле 2018 года он был задержан, а затем арестован. Позже его отпустили под домашний арест и отстранили от должности.